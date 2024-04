Logiciel de gestion de réputation en ligne - Applications les plus populaires

Un logiciel de gestion de la réputation en ligne permet aux entreprises de surveiller les avis en ligne des utilisateurs et de promouvoir des expériences positives via les plateformes d’avis en ligne. Les entreprises qui espèrent promouvoir leur marque grâce à des avis positifs d’utilisateurs en ligne utiliseront un logiciel de gestion de réputation en ligne pour capturer les expériences négatives. Les produits fournissent également des mécanismes permettant aux utilisateurs de soumettre de nouveaux avis par courrier électronique ou par des campagnes publicitaires. Les produits fournissent des plateformes que les équipes marketing utilisent pour regrouper et interpréter la réputation en ligne de leur entreprise. Les équipes utiliseront souvent les formulaires numériques fournis par la plateforme pour mener des campagnes par e-mail et exploiter de nouveaux avis. De nombreux produits possèdent également des outils de surveillance pour découvrir les discussions et les publications des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ces produits diffèrent des logiciels de surveillance des réseaux sociaux dans la mesure où ils visent à collecter des avis en ligne, mais peuvent inclure des fonctionnalités de réseaux sociaux. Il y a de la confusion, mais peu de croisements avec les logiciels d'évaluation de produits. Ces outils hébergent des avis clients sur des sites de commerce électronique et offrent peu de capacités de suivi ou de gestion.