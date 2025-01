Logiciel de génération de leads - Applications les plus populaires - Pakistan

Leadpipe

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les visiteurs de votre site Web... ...Mais vos analyses ne vous l'ont jamais dit. Les chiffres vous indiquent combien de personnes ont visité. Leadpipe vous dit qui. Identification au niveau de la personne : sachez exactement qui a visité l'entreprise. Obtenez les noms, les e-mails et les données des collègues. Ne prédisez pas qui a visité ; Sachez-le. sachant qui a visité Microsoft à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin, sachez exactement qui a visité de l'entreprise. obtenez le nom, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de l'employé. savoir qui a visité et ses coordonnées n'est qu'une partie du parcours de l'acheteur. sachez quelles pages l'acheteur a visitées, combien de temps il est resté, quels mots-clés ont été utilisés et obtenez des résumés de parcours. favoriser encore plus cette relation. Connaissez le LinkedIn de vos visiteurs afin que vous puissiez contacter non seulement par courrier électronique, mais également vous connecter pour des relations plus approfondies et mieux comprendre votre visiteur. obtenez des informations sur les collègues de votre visiteur et les données des employés de l'entreprise, y compris les noms, e-mails, numéros de téléphone et adresses LinkedIn. oh, et avons-nous mentionné qu'il est inclus dans nos principaux forfaits ? nous comprenons que vous devez également contacter des personnes sortantes et que tous les profils de clients idéaux ne visitent pas (encore) votre site Web. accédez à plus de 602 millions de contacts, obtenez leurs e-mails, leurs noms et toutes les données dont vous avez besoin pour la sensibilisation. notre objectif est que votre entreprise dispose de données plus fiables et plus valides, et non de vous faire apprendre une nouvelle plateforme. nous avons conçu le leadpipe de manière à ce que vous puissiez le régler et l'oublier. automatisez les données et les intégrations en quelques clics et recevez automatiquement les informations envoyées à votre CRM. visiteurs pour la première fois ou récurrents, emplacement, sources de trafic, visiteurs engagés ou rebondis, appareils, données des pages d'entrée et de sortie. cela englobe tout le nécessaire pour une compréhension complète du parcours de l'acheteur, présenté simplement. tous les emails que nous vous présentons sont validés. nous marquons des leads de 40 à 100. tout ce qui dépasse 40, nous sommes sûrs que l'e-mail est valide. de moins de 40 ans, nous pensons qu'il peut être valide et ne facturerons pas de crédits pour cela. tu le gardes. nous vous fournissons les informations sur l'entreprise en visite, les détails exacts des employés de l'entreprise, une base de données de collègues, leurs profils LinkedIn, leurs numéros de téléphone et leurs e-mails. l'accès à une base de données b2b de tous les contacts sur LinkedIn, des intégrations simples et des analyses puissantes sont inclus. tout cela est offert dans un seul package simple