Évaluez en toute confiance les risques des commerçants afin de pouvoir prendre des mesures avant qu'ils n'entraînent des amendes, ne nuisent à votre réputation ou ne menacent la sécurité publique. Blanchiment de transactions. Jeu en ligne. Groupes haineux. Ventes illégales de drogues. Il n’y a aucune limite à ce que les commerçants contraires à l’éthique tentent de faire – et il n’y a pas de limite à leur créativité criminelle. Les solutions basées uniquement sur des algorithmes ne peuvent tout simplement pas suivre le rythme. C'est pourquoi les acquéreurs, les prestataires de services de paiement et les ISO se tournent vers LegitScript. Nous combinons le Big Data, une technologie avancée et une analyse humaine intensive et experte pour mettre en lumière l’activité des commerçants, afin que vous puissiez évaluer en toute confiance les risques des commerçants et prendre des mesures avant qu’ils n’entraînent des amendes. Pourquoi choisir LegitScript ? + Réduire les risques : gardez une longueur d'avance sur les commerçants problématiques, quel que soit le mécanisme de paiement, qu'ils appartiennent à des secteurs à faible risque ou à des secteurs réglementés à haut risque. + Obtenez un aperçu humain : ne comptez pas sur des processus automatisés dans lesquels des erreurs peuvent s'infiltrer. Nous combinons des algorithmes robustes avec des experts humains pour vous fournir une analyse, une catégorisation et des explications précises et approfondies des commerçants sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. + Nous prenons la précision au sérieux : les amendes sont coûteuses. Chez LegitScript, nous sommes fiers de vous fournir à chaque fois des informations précises, dans un format que vous pouvez comprendre. Nous vous donnons accès à l’ensemble de données le plus précis et le plus complet de sites Web marchands légitimes et illicites et aux données associées. + Voyez la situation dans son ensemble : ne regardez pas les points de données de manière isolée. Chez LegitScript, nous vous aidons à comprendre le réseau associé plus large. Notre vision multidimensionnelle de l’ensemble de l’écosystème de conformité fournit des informations uniques sur tous les secteurs et sous tous les angles afin que vous puissiez rester à l’avant-garde des tendances émergentes. + Travaillez avec un partenaire de confiance : LegitScript est recommandé par Visa et d'autres grands réseaux de paiement. Nous sommes un fournisseur de services de surveillance des commerçants Mastercard (MMSP) reconnu. Notre travail jouit de la confiance des autorités réglementaires ainsi que des entreprises leaders du secteur telles que Google, Facebook et Amazon.