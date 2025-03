Vidyard

vidyard.com

Vidyard est une solution de vente vidéo et de marketing qui aide les entreprises à créer des expériences vidéo engageantes qui stimulent les résultats. Il est utilisé pour créer, partager et suivre les vidéos personnalisées qui établissent des relations avec les acheteurs et accélèrent les cycles de vente. La vidéo brise le bruit de la sensibilisation traditionnelle, garantissant que les représentants se distinguent dans les boîtes de réception bondées et les flux sociaux. Il favorise les connexions humaines, ce qui entraîne un engagement plus élevé et une confiance avec les acheteurs. Avec les outils de Vidyard, les représentants peuvent hiérarchiser les prospects à forte intention, établir des relations avec les principales parties prenantes et faire avancer les transactions plus rapidement, tout en fournissant une communication personnalisée à grande échelle Voici quelques-unes des principales caractéristiques de Vidyard: - Création de vidéo personnalisée: enregistrer et partager facilement des vidéos personnalisées qui répondent aux besoins uniques de chaque acheteur. - Automatisation vidéo: automatiser la création et la livraison de vidéos personnalisées à grande échelle. - Hébergement vidéo et partage: hébergez vos vidéos sur la plate-forme sécurisée de Vidyard et partagez-les facilement sur toutes vos chaînes. - Analyse vidéo: suivez les vues vidéo, l'engagement et les taux de dépôt pour comprendre comment votre public interagit avec votre contenu. - INTERGATIONS CRM: intégrez Vidyard à votre CRM pour rationaliser votre flux de travail et assurer des messages cohérents sur tous les points de contact. Vidyard soutient les équipes de vente avec des intégrations transparentes, des analyses en temps réel et la capacité de fournir des messages cohérents et de haute qualité sur tous les points de contact. Que ce soit pour la prospection, l'éducation ou la fermeture, Vidyard garantit que chaque représentant a les outils pour réussir, en amplifiant les performances de toute l'équipe. Avec la vidéo en tant que héros, Vidyard aide chaque représentant des ventes à devenir un artiste le plus performant, stimulant l'engagement et accélérant les résultats des ventes. Avec Vidyard, les entreprises peuvent: - Créer un pipeline efficacement: percevoir le bruit avec une sensibilisation personnalisée et visuellement convaincante qui stimule l'engagement, les taux de réponse et les réunions réservées. - Prioriser les prospects à forte intention: utilisez des informations exploitables pour se concentrer sur les bons acheteurs au bon moment, maximisant l'impact. - Gérez les objections de manière proactive: amenez les parties prenantes clés dans la conversation tôt pour faire face aux objections avant de dégénérer et de continuer à avancer les transactions. - établir des relations: favoriser des connexions significatives et la confiance avec les parties prenantes cruciales, même sans factetime direct sur les calendriers occupés. - Gérer les offres plus efficacement: conduisez l'action de l'acheteur avec des CTA intégrés dans des vidéos, accélérant la vitesse de l'accord et les prochaines étapes. De confiance par des milliers d'équipes de vente et de marketing virtuelles, les entreprises qui utilisent Vidyard génèrent plus de prospects et les vendeurs gagnent plus d'offres.