Logiciel de suivi des bogues - Applications les plus populaires - Pologne

QA Touch

qatouch.com

QA Touch est un outil sophistiqué de gestion des tests destiné aux équipes d'assurance qualité du monde entier. Nous croyons qu'il est important de faciliter votre travail et de fournir tout ce dont vous avez besoin sur une seule plateforme. Avec notre outil tout compris de gestion des cas de tests, accélérer les tests et les projets sera un jeu d’enfant. QA Touch propose une méthode d’exécution naturelle et intuitive. Nous savons qu'il est ennuyeux de s'adapter à de nouveaux processus et avons conçu un outil qui s'adapte à vos systèmes et à votre façon de travailler. L'attribution et le suivi des problèmes sont une fonction intégrée qui vous permet de publier un problème lors de l'exécution d'un scénario de test, éliminant ainsi le besoin de transfert entre logiciels. Il n'a jamais été aussi simple de copier et de déplacer les cas de test d'un projet à un autre ou entre les modules d'un projet. L'outil a été conçu pour contribuer à uniformiser les règles du jeu et offrir aux entreprises un moyen de véritablement rivaliser avec les géants de leur secteur, sans se ruiner. Avec QA Touch, profitez de : 1. Un référentiel unique et commun pour tous vos actifs de test. 2. Les fonctionnalités d'entreprise incluent la productivité du projet et les journaux d'audit pour suivre la progression de votre travail et de votre projet. 3. Gestion des problèmes facilitée grâce à une intégration bidirectionnelle transparente avec JIRA 4. Cartes Microsoft Azure pour rendre la gestion de votre projet plus facile que jamais. 5. Faites de la gestion des tests un jeu d'enfant grâce à nos fonctionnalités intuitives telles que la possibilité d'épingler le projet, les mises à jour de statut, l'aide, les journaux et les rapports directement depuis le tableau de bord. 6. Un point est l'intégration avec Jenkin pour effectuer toutes les activités CI/CD 7. Intégration pratique du journaliste QA Touch-Cypress pour synchroniser les résultats de vos tests d'automatisation cypress.io avec QA Touch. 8. Reporter facile à utiliser pour l'outil d'automatisation gratuit et open source de bout en bout Test Cafe. 9. Tirez parti des QA Touch Boards pour rendre la gestion de projet agile plus simple. Les tableaux organisent, personnalisent, visualisent et suivent les traces de votre travail. QA Touch offre une solution de test abordable avec des fonctionnalités simples pour créer des cas de test, regrouper des suites de tests, effectuer des exécutions de tests, des intégrations d'outils tiers et générer des rapports de test impeccables, des exigences, un suivi des bogues intégré, des cartes mentales, des tableaux et des performances. et les utilisateurs peuvent gérer leurs opérations de tests à partir d'une seule interface (tableau de bord). Les utilisateurs apprécieront la vaste gamme de fonctionnalités conviviales disponibles, qui vont de la cartographie et du développement de cas de test au suivi des actions de l'équipe. QA Touch promeut l'excellence dans la réalisation de projets de haute qualité.