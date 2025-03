Logiciel d'assistants de réunion IA - Applications les plus populaires

Equal Time

equaltime.io

Equal Time est un assistant IA pour les réunions virtuelles. Equal Time va au-delà de la transcription des réunions et des actions automatisées, pour contribuer à promouvoir des réunions plus inclusives. Notre technologie vous aide à impliquer des voix plus discrètes et à obtenir des recommandations personnalisées sur la manière d'améliorer votre leadership. Passez en revue les détails de la réunion plus tard avec une transcription consultable et partageable. Obtenez un aperçu du coût de votre réunion avec une estimation des coûts engagés. Utilisez des brise-glaces, des minuteurs de réunion et des tours pour pimenter vos réunions. Commencez gratuitement dès aujourd'hui ! www.equaltime.io Créée en 2021 par deux femmes du secteur de la technologie, Equal Time s'est rapidement développée pour inclure une équipe de personnes dévouées et talentueuses, passionnées par l'amélioration de la productivité et de l'inclusivité dans l'espace de travail numérique. Chez Equal Time, notre mission est claire : nous visons à révolutionner la façon dont les équipes interagissent et collaborent lors de réunions virtuelles, en favorisant une culture d'égalité et d'efficacité. En facilitant une communication claire, une tenue de registres approfondie et une participation plus équitable, Equal Time permet aux équipes de prospérer dans l’espace de travail numérique moderne.