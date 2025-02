Logiciel d'assistants de réunion IA - Applications les plus populaires - Somalie

Demodesk

demodesk.com

Demodesk est la plateforme leader de ventes virtuelles. Planifiez des réunions sur pilote automatique, organisez des réunions vidéo professionnelles et coachez les équipes commerciales en temps réel avec l'IA. 100 % conforme au RGPD, sécurité et support de niveau entreprise. La plateforme automatise les tâches répétitives et rationalise l'ensemble du processus de vente, permettant aux commerciaux de se concentrer sur l'établissement de relations et la conclusion de transactions. Des fonctionnalités telles que la planification automatisée, la prise de notes en temps réel et l'intégration CRM optimisent l'efficacité et la productivité. Avec Demodesk, les professionnels de la vente peuvent proposer des démonstrations de produits captivantes qui vont au-delà de simples diaporamas. La plateforme offre des fonctionnalités révolutionnaires de partage d'écran et d'interactivité pour créer une expérience immersive et personnalisée pour les prospects, conduisant à un engagement accru et à des taux de conversion plus élevés. Des fonctionnalités telles que l'observation ou les playbooks et cartes de combat intégrés permettent un coaching en temps réel pendant les appels virtuels. La plateforme offre des fonctionnalités complètes d'analyse et de reporting qui fournissent des informations exploitables sur les performances des ventes. Armés de ces données précieuses, les responsables commerciaux peuvent prendre des décisions fondées sur les données, optimiser les processus de vente et identifier les domaines à améliorer. Des entreprises de toutes tailles comptent sur nous pour numériser leurs ventes, augmenter leur productivité et générer davantage de revenus. Résultats clés de nos clients : +25 % de temps gagné sur les tâches manuelles (Pipedrive) ↑ Taux de conversion 2x (Clark) +30 % de revenus par vendeur en plus (Treatwell) ↑ Augmentation de 3x de la productivité des agents (Eigensonne) Pour plus d'informations, visitez demodesk.com .