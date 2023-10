Steven Madden, Ltd., également connu sous le nom de Steve Madden, est une société cotée en bourse qui conçoit et commercialise des chaussures et des accessoires de mode. Basée à Long Island City, New York, les marques de la société comprennent Dolce Vita, Betsey Johnson, Blondo, Greats, BB Dakota et Mad Love.

Site Web : stevemadden.com

