La solution de marketing d'influence de Stellar vous permet de mener des campagnes plus intelligentes, plus rapides et plus efficaces. Grâce au logiciel intuitif et facile à utiliser de Stellar, les spécialistes du marketing peuvent abandonner les feuilles de calcul et automatiser le processus manuel fastidieux de recherche d'influenceurs, prendre des décisions fondées sur les données concernant les influenceurs qu'ils engagent, planifier et automatiser le flux de travail, et même prévoir et mesurer le retour sur investissement de la campagne. Grâce à notre technologie de pointe et à notre personnel passionné, le logiciel et l'agence Stellar ont aidé de nombreuses entreprises à travers le monde et dans divers secteurs.

Catégories :

Site Web : stellar.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stellar. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.