Embold est la plateforme de marketing d'influence incontournable au Canada, mettant en relation les marques avec plus de 9 000 micro-influenceurs locaux. Simplifiez la gestion des campagnes, la révision du contenu et les paiements des influenceurs. Bénéficiez de nos solutions sur mesure, notamment les campagnes gérées, CampaignPlus et les annonces sur liste blanche. Reconnu par les plus grandes marques canadiennes, Embold garantit un retour sur investissement maximisé et le succès des campagnes grâce à l'utilisation de son logiciel.

Site Web : embold.co

