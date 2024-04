CAMPAYGN est une solution logicielle basée sur les données de marketing d'influence qui optimise votre flux de travail et vos stratégies de marketing d'influence. Nous sommes dédiés aux grandes et moyennes entreprises et groupes. A chaque étape du marketing d'influence, nous avons des solutions pour vous : ◾ Identifier et découvrir des célébrités, des influenceurs de niche et des talents émergents. ◾ Évaluer la qualité d'audience de l'influenceur. ◾ Explorez plus de 32 millions de profils d'influenceurs. ◾ Accédez à des informations et analyses approfondies sur les influenceurs. ◾ Cliquez et créez des diapositives de casting personnalisées intéressantes. ◾ Analysez et prévoyez vos futures campagnes. ◾ Accédez au pourcentage d'abonnés uniques. ◾ Créez des campagnes d'influence et personnalisez votre tableau de bord de workflow. ◾ Suivez les données sur Instagram, TikTok et YouTube ◾ Générez des rapports d'analyse détaillés. ◾ Améliorez votre flux de travail grâce à l'écoute sociale, à l'analyse comparative et bien d'autres fonctionnalités. CAMPAYGN est utilisé par Tag Heuer, Prada, Sisley, Montblanc, Chopard, Chaumet, Givenchy, La Prairie et bien d'autres. Êtes-vous prêt à nous essayer ?

Catégories :

Site Web : campaygn.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Campaygn. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.