Sprintly permet aux startups et aux agences de collaborer facilement sur des projets logiciels. Sprintly vous donne une vue complète de ce sur quoi l'équipe travaille à toutes les étapes de développement et vous permet également de suivre les progrès par rapport aux objectifs. Sprintly ne nécessite aucune configuration, les équipes peuvent donc être opérationnelles en quelques secondes. Sprintly a une intégration profonde avec GitHub et les éléments peuvent être mis à jour automatiquement à partir d'un message GitHub Commit ou d'une Pull Request. L'intégration de Slack permet également de maintenir l'équipe synchronisée.

Site Web : sprint.ly

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sprintly. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.