Ai Sofiya est un super outil d'IA qui peut créer des textes publicitaires et effectuer des conversions de synthèse vocale en ligne. PLUS Créez des voix réalistes pour n'importe quel texte en quelques secondes en utilisant plus de 840 voix réalistes dans plus de 135 langues et dialectes.

Site Web : aisofiya.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sofiya. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.