Sirvez est un outil basé sur le cloud conçu pour les entreprises d'intégration de systèmes audiovisuels afin de numériser leur gestion de flux de travail. Le système améliore considérablement l'efficacité de la gestion de la main-d'œuvre, des projets et des produits tout en améliorant les relations avec les parties prenantes. Il a été développé en étroite collaboration avec des intégrateurs audiovisuels et des utilisateurs finaux, garantissant que le produit est adapté à son objectif et répond aux besoins du marché AV/IT.

Site Web : sirvez.com

