D-Tools Cloud est une solution Web facile à déployer qui fournit un flux de travail de bout en bout simple mais puissant pour les petits intégrateurs et projets audiovisuels résidentiels. D-Tools Cloud propose une gestion du pipeline de ventes, des devis visuels et des propositions multimédias interactives depuis n'importe quel appareil mobile. Les capacités après-vente incluent l'approvisionnement à l'aide de tarifs spécifiques aux revendeurs agréés par les fournisseurs, la gestion du changement et une nouvelle suite de fonctionnalités de gestion de projet.

Site Web : d-tools.com

