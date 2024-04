L'application Clarus R+D automatise le processus de demande de crédits d'impôt recherche et développement. Les entreprises de toutes tailles et de tous types peuvent bénéficier du crédit d’impôt R&D. Pourtant, la grande majorité des crédits sont réclamés par de très grandes entreprises manufacturières. Pourquoi? Car, traditionnellement, les études fiscales R&D sont compliquées et coûteuses. Chez Clarus R+D, notre mission est de rendre les crédits d'impôt R&D plus accessibles aux PME, y compris aux startups en pré-revenu. En plus d'étendre sa valeur à des secteurs tels que les logiciels, l'ingénierie, la biotechnologie et la technologie médicale. Réinvestissez de l’argent dans votre entreprise pour embaucher, innover et croître. Le tout pour une fraction du coût d’une étude fiscale R&D traditionnelle.

Site Web : clarusrd.com

