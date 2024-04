Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Taxhub est une plateforme virtuelle de préparation de déclarations de revenus des particuliers et des entreprises qui met en relation les déclarants avec un CPA dédié. Notre objectif est de combiner la commodité et le faible prix de la déclaration de revenus en ligne à domicile avec l’assurance d’avoir une déclaration de revenus préparée par des professionnels. Notre plateforme permet aux utilisateurs de communiquer et de partager virtuellement des documents d'impôt sur le revenu avec des fiscalistes tout en leur évitant d'avoir à remplir de longs questionnaires compliqués associés aux plateformes en ligne traditionnelles de bricolage. Notre modèle commercial unique à faibles frais généraux nous permet d'offrir environ 50 % d'économies par rapport aux franchises traditionnelles de préparation de déclarations de revenus sans rendez-vous, ce qui nous permet d'offrir une proposition de valeur réelle et reconnaissable à nos clients.

Site Web : gettaxhub.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TaxHub. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.