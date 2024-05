La Silicon Valley Bank (SVB), une division de First Citizens Bank, est la banque des entreprises et des investisseurs les plus innovants au monde. SVB propose des services bancaires commerciaux et privés aux particuliers et aux entreprises des secteurs de la technologie, des sciences de la vie et de la santé, du capital-investissement, du capital-risque et du vin haut de gamme. SVB opère dans des centres d'innovation à travers les États-Unis, répondant aux besoins uniques de ses clients dynamiques grâce à une expertise sectorielle approfondie, des connaissances et des relations. La société mère de SVB, First Citizens Bancshares, Inc. (NASDAQ : FCNCA), est l'une des 20 plus grandes institutions financières américaines avec plus de 200 milliards de dollars d'actifs. First Citizens Bank, membre de la FDIC.

Site Web : svb.com

