Seenapse est un outil d'intelligence artificielle conçu pour accompagner le processus d'idéation et d'innovation. Seenapse vise à fonctionner comme un copilote numérique, tirant parti de la technologie de l'IA pour stimuler la créativité, générer de nouvelles idées et faciliter le processus d'innovation. L'outil convient parfaitement aux individus, aux entreprises ou aux affinités qui participent régulièrement à des séances de brainstorming, à des ateliers d'innovation ou à une planification stratégique. L'objectif principal de Seenapse est de proposer des idées convaincantes que les utilisateurs n'auraient peut-être pas envisagées autrement. Pour ce faire, il traite rapidement une myriade d’associations et de relations, conduisant à une pensée créative et à une résolution de problèmes améliorées. Au-delà du simple usage personnel, Seenapse s'adresse à un large éventail d'industries, notamment le développement de produits, le marketing, la stratégie, etc. Il promet d’offrir une perspective nouvelle et différente pour l’idéation, indépendante des processus de pensée conventionnels. Cependant, un aspect essentiel à noter, comme indiqué dans le texte fourni, est que pour exécuter Seenapse, JavaScript doit être activé. Cela indique que l'outil est basé sur le Web et qu'il est probablement accessible via un navigateur Web. En bref, Seenapse est un outil basé sur l'IA positionné pour augmenter la créativité humaine, stimuler la génération d'idées et catalyser le processus d'innovation.

Site Web : seenapse.ai

