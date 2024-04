ScaleXP est une plateforme d'analyse de données combinant des systèmes financiers et marketing pour aider les entreprises ambitieuses à maximiser la puissance de leurs données et à croître plus rapidement. Nous fournissons aux entreprises B2B une source unique de vérité en regroupant les données des principaux systèmes (comptabilité, ventes, marketing), ce qui facilite leur croissance en toute confiance. Permettre la collaboration entre les équipes via des tableaux de bord partagés. Avec des KPI et des métriques B2B automatisés basés sur votre type d'entreprise (SaaS, startup, etc.) pour calculer le MRR, l'ARR, le LTC, le CAC, l'analyse de cohorte et bien d'autres ! La plateforme est conçue pour les entreprises en croissance, notamment celles qui comptent des investisseurs. ScaleXP permet aux utilisateurs de collecter des fonds en toute confiance, grâce à nos données en temps réel et à notre tableau de bord de visualisation des fondateurs pour garder le doigt sur le pouls des performances de l'entreprise.

Catégories :

Site Web : scalexp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ScaleXP. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.