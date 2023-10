SaltWire Network Inc. est une société d'édition de journaux canadienne appartenant à la famille Dennis-Lever d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, propriétaire du Chronicle Herald. Saltwire possède 23 quotidiens et hebdomadaires au Canada atlantique. L'entreprise a été créée en 2017 via l'achat de 27 journaux de Transcontinental.

Site Web : saltwire.com

