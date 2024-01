La solution d'aide à la vente spécialement conçue par SalesHood reproduit les plus performants à grande échelle en accélérant les avancées en matière de productivité commerciale en termes de préparation, d'efficacité et d'exécution. Gardez vos équipes commerciales synchronisées grâce à une formation et à une intégration interactives. Reproduisez des ventes gagnantes avec du contenu organisé. Concluez systématiquement davantage de transactions grâce à l'aide aux acheteurs SalesHood a déchiffré le code pour constituer des équipes hautement performantes en fournissant ensemble un logiciel d'aide à la vente, du contenu de formation à la vente et des services de conseil pour résoudre rapidement les problèmes de revenus. Des entreprises comme Activtrak, Alation, Copado, Sage, Trinet et Planview utilisent SalesHood pour générer rapidement des revenus. SalesHood est bien plus qu'une simple plateforme d'aide à la vente. Nous comprenons à quel point il est difficile d'exécuter des programmes d'habilitation qui ont un impact positif sur les indicateurs de revenus et les KPI. Avec SalesHood, vous n'avez pas besoin de le comprendre et de réinventer la roue. Notre logiciel est équipé de conseils automatisés et de modèles couvrant l'ensemble du cycle de vie de l'activation. Nous proposons également du contenu de formation commerciale intégré afin que vous puissiez réaliser de la valeur en quelques jours et semaines, et non en mois et années. Notre bibliothèque de formation à la vente est mise à jour régulièrement et constituera votre ressource incontournable pour la formation à la vente.

