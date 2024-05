Lutter contre la solitude et l'isolement des personnes âgées. Faire face à une maladie chronique est un processus isolant et solitaire qui, en fin de compte, réduit l’observance médicale et a un impact négatif sur les résultats. Il existe plus de 100 maladies chroniques mortelles, car 1 Américain sur 2 vit actuellement avec au moins une maladie chronique. Le système de santé américain a des coûts directs de plus de 1 000 milliards de dollars. Les taux d’adhésion médicale aux programmes thérapeutiques et aux médicaments ne sont que de 50 % parce que les patients se sentent seuls, isolés et sans soutien dans leur parcours de maladie chronique. Reviving Mind est un fournisseur de télésanté en réseau qui améliore les résultats cliniques et l'adhésion aux programmes pour la population âgée et bénéficiant de l'assurance-maladie qui souffre de solitude et de maladies chroniques. Cela se fait grâce à un programme clinique et une plate-forme technologique nouveaux et exclusifs qui intègrent des groupes virtuels, privés, organisés et dirigés par des professionnels pouvant accueillir jusqu'à 8 patients avec un coaching en médecine de style de vie individualisé et axé sur les objectifs, automatisé mais géré par un fournisseur agréé.

Site Web : revivingmind.com

