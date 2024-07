Unlearn.ai propose un outil basé sur l'IA connu sous le nom de « Digital Twins » qui vise à révolutionner la recherche clinique. L'outil offre une assistance dans les essais cliniques dans plusieurs domaines médicaux allant des neurosciences à l'immunologie en passant par les maladies métaboliques. Les jumeaux numériques, essentiellement, sont des modèles complexes qui prédisent la santé future potentielle d’un patient. L'outil fonctionne en rassemblant les données de base d'un participant, en exécutant ces données collectées via un modèle d'IA qui a été formé sur des données historiques et en créant le « jumeau numérique ». Cet outil a une double fonctionnalité dans laquelle il peut à la fois améliorer les études à un stade précoce, en améliorant la capacité d'observer les effets du traitement sans ajouter de patients supplémentaires, et accélérer les études à un stade avancé, en raccourcissant le délai d'inscription car elles nécessitent moins de patients pour obtenir le même résultat. puissance que les modèles d’essais cliniques traditionnels. Une autre caractéristique de « Digital Twins » est sa capacité à fournir des scores pronostiques pour chaque patient dans un essai clinique randomisé. Cela augmente la puissance de l’analyse tout en respectant les directives de la Food and Drug Administration des États-Unis et de l’Agence européenne des médicaments. Ces « jumeaux » de patients sont utilisés en particulier dans les TwinRCT, des essais de grande puissance avec des groupes témoins plus petits, améliorant ainsi la probabilité que les patients reçoivent le traitement expérimental. Cet outil se présente comme une aide innovante et significative dans les essais cliniques et la fourniture de médecine personnalisée.

Site Web : unlearn.ai

