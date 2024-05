Mednet est une plate-forme de questions-réponses réservée aux médecins qui fournit des réponses d'experts à des questions cliniques du monde réel. Alors que les connaissances médicales évoluent plus rapidement que jamais, theMednet comble le fossé entre les manuels scolaires et l’expérience réelle du patient. Chez theMednet, plus de 1 500 médecins experts dans de nombreuses spécialités médicales aident à répondre à des questions qui vont au-delà des manuels et des lignes directrices. Notre plateforme documente les connaissances médicales non documentées, tout en les rendant accessibles et facilement consultables à tous les médecins. Nous savons que les patients ayant accès à des experts obtiennent de meilleurs résultats. En fournissant aux médecins des connaissances spécialisées pertinentes et à jour, leurs patients bénéficient des meilleurs soins possibles.

Site Web : themednet.org

