Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

redirection.io est un outil leader de redirection et d’optimisation SEO. Lorsqu'il est installé sur un site Web, redirection.io permet à ses responsables marketing ou SEO d'analyser les problèmes de trafic et de configurer des règles de redirection pour corriger les erreurs HTTP. Il peut également aider à corriger les balises méta HTML (titre, description, balises opengraph, etc.) et s'avère imbattable pour garantir le bon fonctionnement d'un site Web. Si vous ne savez pas combien de fois vos utilisateurs reçoivent une erreur 404, ou si vous ne disposez pas d'un moyen simple de les corriger, alors redirection.io est probablement une bonne solution pour vous !

Catégories :

Site Web : redirection.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à redirection.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.