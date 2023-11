Recruiterflow est un logiciel moderne de suivi des candidats et un CRM de recrutement intégrés en un seul. Recruiterflow est doté de fonctionnalités telles que l'extension Chrome pour le sourcing en 1 clic, les séquences d'e-mails automatisées, les intégrations de sites d'emploi et la collaboration pour vous aider à suivre votre processus de recrutement de bout en bout. Des entreprises à croissance rapide comme Instamojo, Fusioncharts, OLR et les startups de YCombinator et 500startups utilisent Recruiterflow pour rechercher de grands talents et rationaliser leur processus de recrutement.

Site Web : recruiterflow.com

