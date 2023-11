Le monde de Readovka - des médias avec leur propre histoire et leur propre vision Notre projet a été fondé en 2013 dans la petite ville russe de Smolensk et est devenu presque immédiatement la principale source d'information de la région, que tous les habitants connaissent et lisent. Grâce aux efforts d'une équipe talentueuse, le projet a atteint en 2018 le niveau fédéral et maintenant il a atteint le niveau international. Chaque jour, les journalistes de Readovka explorent les principales nouvelles et les transmettent clairement aux lecteurs. À l'heure actuelle, la portée de l'édition Readovka en Russie uniquement dans Telegram dépasse 500 000 000 par mois. Plus de 15 000 000 de personnes regardent nos informations chaque jour. Outre la chaîne principale Telegram, notre holding média dispose d'un site Web officiel (lien ici), de groupes et de comptes sur les réseaux sociaux et d'un profil TikTok en développement rapide. La couverture totale de Readovka est de plus de 1 000 000 000 de vues. Désormais, nous parlons également anglais, de sorte que les principales nouvelles de Russie soient connues dans le monde entier.

Site Web : readovka.world

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Readovka World. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.