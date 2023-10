BrainLeaf aide les concepteurs et les développeurs à définir rapidement et précisément leurs projets. Les fonctionnalités du projet peuvent être extraites de notre liste de fonctionnalités prédéfinies ou créées manuellement. Les horaires et les tarifs sont ajoutés à un niveau granulaire qui permet à toutes les parties prenantes et ressources de comprendre la portée réelle du projet. Ce système permet aux équipes de réaliser des estimations précises et de mieux gérer les attentes des clients.

Site Web : brainleaf.com

