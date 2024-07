Prospre est une application de planification de repas qui génère des plans de repas personnalisés pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de remise en forme. L'application crée des plans de repas qui correspondent aux objectifs caloriques et macro de l'utilisateur pour la semaine, qui peuvent être ajustés en échangeant des repas, en ajoutant des recettes et en définissant des plages de macros. L'application propose également un coach IA qui analyse le poids et la consommation alimentaire de l'utilisateur, fournissant des suggestions pour rester sur la bonne voie. La fonction de suivi des macros permet aux utilisateurs de suivre tout ce qu'ils mangent et propose une lecture de codes-barres et un scanner de données nutritionnelles, permettant aux utilisateurs de numériser plus de 300 000 produits alimentaires pour suivre plus de 150 nutriments. La planification flexible des repas de l'application offre la possibilité d'intégrer des friandises dans le plan tout en respectant les macros. Prospre propose également une liste d'épicerie automatique avec remplissage automatique Amazon Fresh, des listes d'épicerie imprimables et des graphiques de progression du poids. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application pour les appareils iOS et Android. Avec Prospre, les utilisateurs peuvent facilement atteindre leurs objectifs de régime macro sans avoir à manger la même nourriture chaque jour. L'application reçoit une note élevée sur l'App Store, les utilisateurs saluant sa facilité d'utilisation et son efficacité dans la définition d'objectifs de régime à long terme.

Site Web : prospre.io

