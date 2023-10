ProQuest RefWorks

Le gestionnaire de références RefWorks® est parfait pour les institutions qui souhaitent que les étudiants et les chercheurs produisent des articles de meilleure qualité et plus précis. RefWorks simplifie le processus de recherche, de collaboration, d'organisation des données et de rédaction en fournissant un outil facile à utiliser pour la gestion des citations, de la bibliographie et des références. RefWorks fournit une assistance 24 heures sur 24 et permet aux administrateurs de bibliothèque de définir des styles de listes de référence institutionnelles et d'analyser leur utilisation dans l'ensemble de l'institution.

