Mendeley est une société basée à Londres, au Royaume-Uni, qui fournit des produits et services aux chercheurs universitaires. Il est surtout connu pour son gestionnaire de références qui est utilisé pour gérer et partager des articles de recherche et générer des bibliographies pour les articles scientifiques.

