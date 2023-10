La bibliothèque Kotar (référence) est une combinaison innovante d'une bibliothèque en ligne et d'un environnement de travail numérique, et est le résultat d'une coopération avec les principaux éditeurs d'Israël. La bibliothèque Kotar a été développée par CET. Son objectif est de mettre à la disposition des élèves, des enseignants et des chercheurs les principaux ouvrages académiques (ouvrages de référence, encyclopédies, revues, etc.) publiés au cours du dernier demi-siècle en hébreu et en anglais. Kotar servira également de portail unique pour des informations précises et approfondies sur des sujets allant des études israéliennes au judaïsme, en passant par l'histoire juive, les sciences humaines, les sciences sociales et bien plus encore, le tout dans un environnement de travail numérique de pointe.

Site Web : kotar.cet.ac.il

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Kotar. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.