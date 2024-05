Ploch est un ERP de commerce électronique basé sur l'IA destiné aux petites entreprises du monde entier. Ploch est une plate-forme technologique entièrement ciblée pilotant l'automatisation utilisant l'IA pour les entreprises en ligne et répondant à tous les besoins d'une entreprise de commerce électronique. Ploch rassemble tous les outils et intégrations de manière transparente. Ploch place également une couche d'IA sur tous les processus et analyses pour permettre l'automatisation, la croissance et la gestion des exceptions. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, il s'agit du logiciel de commerce électronique le plus simple et pourtant le plus puissant disponible pour les opérations de commerce électronique. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des principaux avantages de l’utilisation de Ploch : * Simple - facile à utiliser * Complet - tout en un seul endroit * Évolutif - évoluez facilement Vous trouverez ci-dessous les solutions disponibles dans Plotch : un. Lancer une boutique en ligne de commerce électronique b. Lancez l'application mobile de commerce électronique c. Lancez des marchés en ligne d. Lancez des boutiques hors ligne omnicanales e. Gérer l'inventaire

