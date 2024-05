Perculus est un ensemble d'outils tout-en-un permettant aux instructeurs de créer des sessions de vidéoconférence en ligne attrayantes. Perculus propose des brise-glaces, des outils d'évaluation, des outils de planification et des jeux pour rendre votre formation en ligne plus engageante et amusante. Perculus aide les instructeurs à proposer des sessions de formation en ligne exceptionnelles et mémorables. Grâce à des activités d'engagement qui peuvent être planifiées à l'avance et réutilisées au cours de différentes sessions, les enseignants, les instructeurs et les animateurs peuvent offrir la formation en direct la plus engageante à leurs participants.

Site Web : perculus.com

