Bizotic est une société de services de formation et d'évaluation opérant dans le domaine de l'enseignement supérieur. Nous travaillons avec plus de 50 collèges d'ingénierie, de gestion et autres collèges professionnels à travers le Karnataka, l'Andhra Pradesh et le Telangana. En mettant l'accent sur le développement des compétences, Bizotic vise à inculquer aux étudiants les outils nécessaires pour exceller dans le secteur de leur choix. Des sessions de formation engageantes, des évaluations continues et un système de feedback détaillé sont quelques-uns des principes fondamentaux avec lesquels Bizotic fonctionne. Avec des solutions innovantes telles que des résultats de tests détaillés et thématiques, des analyses de pointe, notre pile de produits et notre plateforme d'évaluation, c'est la clé pour améliorer les performances et réaliser vos rêves de carrière.

Site Web : bizoticlearn.com

