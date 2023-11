Décrochez l'emploi de vos rêves en 15 jours avec Relevel, la première plateforme indienne d'évaluation des compétences et de tests d'embauche. Avec plus de 800 entreprises partenaires, Relevel a pour objectif de démocratiser l’accès aux opportunités d’emploi et de proposer des emplois uniquement sur la base des compétences du candidat, quel que soit son diplôme ou son expérience professionnelle. Nous effectuons des tests d'évaluation des compétences dans les catégories techniques et commerciales pour aider les candidats à décrocher des emplois bien rémunérés dans le domaine de leur choix. Les catégories de tests comprennent le développement commercial, le développement front-end, le développement back-end, le développement Full Stack, l'analyse commerciale, l'analyse de données, la gestion de produits, les ressources humaines et l'acquisition de talents, la conception graphique, les opérations, l'analyse financière, pour n'en nommer que quelques-uns. Avec Relevel, vous pouvez remporter des offres d'emploi avec CTC jusqu'à 40 LPA et bénéficier d'opportunités d'évolution de carrière attrayantes.

Site Web : relevel.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Relevel. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.