L'application Pandabuy vous aide à acheter facilement des produits en provenance de Chine. Nous proposons des services d'achat, d'entreposage et d'expédition sans frais de service, nous disposons de fonctionnalités conviviales pour vous permettre de gérer vos commandes, d'afficher des photos HD et de les partager d'un simple clic. Fini les bombes de messages et nous partageons les données d'expédition en direct avec vous, visualisez le poids du produit pour mieux estimer votre transport avant même de passer une commande !

Site Web : pandabuy.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PandaBuy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.