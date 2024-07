OverQuota est un outil d'IA conçu pour améliorer les réunions de vente et améliorer les performances commerciales. Il fournit des informations en temps réel lors des réunions de vente pour aider les utilisateurs à remporter davantage de transactions. Avec OverQuota, les utilisateurs peuvent créer des plans de réunion à l'aide de modèles intégrant les meilleures pratiques commerciales pour garantir la préparation. Pendant la réunion, l'outil offre une assistance basée sur l'IA, fournissant des informations pour gérer les objections et fournir des pistes de discussion efficaces pour augmenter les chances de conclure l'accord. OverQuota automatise également la prise de notes, capturant les détails importants de la conversation et les résumant dans des notes qui correspondent au plan de réunion. Cette fonctionnalité élimine le besoin de prise de notes manuelle, ce qui permet de gagner du temps et de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur la conversation. Après la réunion, OverQuota simplifie la tâche de mise à jour du système de gestion de la relation client (CRM) en fournissant une solution en un clic. Cela élimine le besoin de plusieurs onglets de navigateur et de copier-coller fastidieux à partir de notes, rationalisant ainsi le processus et garantissant des mises à jour CRM précises et efficaces. OverQuota vise à transformer les processus de vente en tirant parti de la technologie de l'IA pour fournir des informations précieuses, améliorer la productivité et améliorer les performances globales des ventes.

Site Web : overquota.ai

