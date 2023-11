NoiseCraft est un langage de programmation visuel pour la synthèse sonore et la musique qui s'exécute dans votre navigateur Web, vaguement inspiré de Pure Data et Max/MSP. C'est un outil qui vous permet de construire votre propre synthétiseur en créant de nouveaux nœuds et en les connectant entre eux. En connectant les nœuds entre eux, vous contrôlez la façon dont les données audio et les signaux de contrôle circulent d'un nœud à l'autre et comment le son est généré. NoiseCraft est idéal pour jouer avec la synthèse additive, soustractive et FM.

Site Web : noisecraft.app

