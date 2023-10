Scratch est un langage de programmation visuelle basé sur des blocs et un site Web destiné principalement aux enfants. Les utilisateurs du site peuvent créer des projets en ligne à l'aide d'une interface de type bloc. Le service est développé par le MIT Media Lab, a été traduit dans plus de 70 langues et est utilisé dans la plupart des régions du monde. Scratch est enseigné et utilisé dans les centres parascolaires, les écoles et les collèges, ainsi que dans d'autres institutions publiques de connaissance. En août 2020, les statistiques de la communauté sur le site officiel de la langue montrent plus de 58 millions de projets partagés par plus de 57 millions d'utilisateurs et près de 48 millions de visites mensuelles sur le site Web. Scratch tire son nom d'une technique utilisée par les disk jockeys appelée « scratching », où les disques vinyles sont assemblés et manipulés sur un plateau tournant pour produire différents effets sonores et musiques. Tout comme le scratch, le site Web permet aux utilisateurs de mélanger différents médias (y compris des graphiques, du son et d'autres programmes) de manière créative en créant et en remixant des projets, comme des jeux vidéo et des animations.

Site Web : scratch.mit.edu

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Scratch. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.