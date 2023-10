Nightbot est un chatbot pour Twitch, YouTube et Trovo qui vous permet d'automatiser le chat de votre diffusion en direct avec modération et de nouvelles fonctionnalités, vous permettant de passer plus de temps à divertir vos téléspectateurs.

Site Web : nightbot.tv

