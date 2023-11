Obtenez des transcriptions précises de vos vidéos YouTube préférées avec Proust. Notre outil de transcription facile à utiliser vous permet de transcrire rapidement et facilement n'importe quelle vidéo YouTube et d'enregistrer la transcription pour une utilisation ultérieure. Avec Proust, vous pouvez améliorer l'accessibilité de votre contenu vidéo et permettre aux spectateurs de suivre et de comprendre plus facilement votre message.

Site Web : proust.app

