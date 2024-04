Nous sommes Neocom, une jeune entreprise Saas dynamique qui s'efforce d'offrir une expérience client incroyable à chaque acheteur en ligne. Nous aidons les entreprises à aider leurs clients. Armés des dernières technologies, nous sommes une équipe exceptionnelle avec une vaste expérience. Notre solution de vente guidée basée sur l'IA vous permet d'engager vos visiteurs et de leur faire découvrir le produit idéal sur votre site Web. De plus, vous pouvez vous connecter avec eux via une fonction de courrier électronique automatique et analyser les données first et zero party que vous avez collectées au sein de la plateforme Neocom. Cela conduit à plus d’engagement, des taux de conversion plus élevés, des AOV plus élevés et moins de retours. Vous pouvez également optimiser d'autres départements comme le marketing ou les achats, en utilisant les informations générées via Neocom.

