MyShell est une plateforme de chat basée sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser leur propre assistant virtuel ou robot. La plateforme propose une variété d'outils de chat, tels que des chats épinglés et des filtres par type, y compris des outils, des divertissements et des formations, pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. L'atelier robotique de MyShell permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser leur propre assistant virtuel ou robot, offrant ainsi une expérience de chat personnalisée adaptée à leurs besoins spécifiques. La plate-forme est prise en charge dans plusieurs langues, dont l'anglais et le japonais, et s'intègre à Telegram, une application de messagerie populaire. Les utilisateurs peuvent se connecter et s'inscrire à la plateforme pour accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles qu'une endurance accrue pour les conversations. MyShell utilise la technologie d'IA pour offrir une expérience conversationnelle intelligente et améliorer l'engagement des utilisateurs. Dans l'ensemble, MyShell offre une plate-forme de discussion personnalisable et intelligente qui offre aux utilisateurs la possibilité de créer et de personnaliser leur propre assistant virtuel ou robot. Grâce à une variété d'outils de chat et de filtres disponibles, les utilisateurs peuvent affiner leur expérience de chat pour répondre à leurs besoins spécifiques. L'intégration de la plateforme avec Telegram et la prise en charge de plusieurs langues la rendent accessible à une base d'utilisateurs plus large, et sa technologie d'IA garantit une expérience conversationnelle intelligente et engageante.

Site Web : myshell.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MyShell. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.