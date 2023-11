MyDocSafe permet de sécuriser et d'automatiser la communication avec les clients, la signature et l'échange de documents et d'améliorer la conformité. Nous sécurisons les documents et automatisons les flux de documents. De la signature électronique puissante aux portails clients configurables en passant par un moteur de formulaires électroniques flexible, nous aidons les organisations à rationaliser les processus commerciaux impliquant des données personnelles, des contrats, de l'argent et de l'identité, économisant ainsi jusqu'à 90 % du temps nécessaire. Les services RH nous utilisent pour intégrer les collaborateurs et distribuer les fiches de paie. Les services commerciaux nous utilisent pour intégrer les clients. Les entreprises de services professionnels nous utilisent pour signer des contrats, capturer des données et échanger des documents avec leurs clients. Les écoles nous utilisent pour automatiser les processus d'admission.

Site Web : mydocsafe.com

