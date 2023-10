Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) contribue à améliorer la prévisibilité et la qualité des implémentations en simplifiant et en standardisant le processus de mise en œuvre. LCS est un portail de collaboration basé sur Microsoft Azure qui fournit un environnement collaboratif unificateur ainsi qu'un ensemble de services régulièrement mis à jour qui vous aident à gérer le cycle de vie des applications de vos implémentations. L'objectif de LCS est de fournir les bonnes informations, au bon moment, aux bonnes personnes et de contribuer à garantir un succès reproductible et prévisible à chaque déploiement d'une implémentation, d'une mise à jour ou d'une mise à niveau. En fournissant un espace de travail collaboratif qui peut être utilisé à la fois par les clients et les partenaires, séparément ou ensemble, LCS permet une collaboration plus étroite, accélère les mises en œuvre et réduit les délais de rentabilisation.

Site Web : lcs.dynamics.com

