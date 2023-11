MIT App Inventor est un environnement de programmation visuel intuitif qui permet à tout le monde, même aux enfants, de créer des applications entièrement fonctionnelles pour les téléphones Android, les iPhones et les tablettes Android/iOS. Les nouveaux utilisateurs de MIT App Inventor peuvent créer une première application simple et opérationnelle en moins de 30 minutes. De plus, notre outil basé sur des blocs facilite la création d'applications complexes et à fort impact en beaucoup moins de temps que les environnements de programmation traditionnels. Le projet MIT App Inventor cherche à démocratiser le développement de logiciels en permettant à tous, en particulier aux jeunes, de passer de la consommation technologique à la création technologique.

Site Web : appinventor.mit.edu

