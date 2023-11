Read Along est une application de lecture gratuite qui aide les enfants à s'amuser tout en apprenant à lire. Read Along dispose d'un compagnon de lecture intégré à l'application qui écoute votre jeune apprenant lire à haute voix, lui propose de l'aide lorsqu'il a des difficultés et le récompense avec des étoiles lorsqu'il réussit, le guidant ainsi à mesure qu'il progresse. Cela fonctionne mieux pour les enfants qui possèdent déjà des connaissances de base de l’alphabet.

Site Web : readalong.google.com

