Fondée au MIT en 1899, MIT Technology Review est une société de médias indépendante dont la mission est de doter le public de l'intelligence nécessaire pour comprendre et contribuer à un monde façonné par la technologie. Les lecteurs sont un public mondial composé de chefs d’entreprise et de leaders d’opinion, d’innovateurs et d’adopteurs précoces, d’entrepreneurs et d’investisseurs. Nous sommes les premiers à rendre compte d’un large éventail de nouvelles technologies, informant ainsi nos publics de l’impact des avancées technologiques sur leur carrière et leur vie.

Site Web : technologyreview.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MIT Technology Review. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.